BP neemt belang in Green Biofuels

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) British Petroleum heeft een belang van 30 procent in Green Biofuels verworven. Dit liet het Britse oliebedrijf donderdag weten zonder financiële details te vermelden. Green Biofuels is de grootste Britse leverancier van HVO, een bepaalde vorm van plantaardige olie. BP hoopt zo zijn CO2-profiel te verbeteren. Bron: ABM Financial News

