Beursblik: orderinstroom Marel op recordstand

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het vierde kwartaal een gemengd beeld laten zien, waarbij de orderinstroom tot een recordniveau steeg, maar de verstoringen in de aanvoerketen een drukkend effect hadden. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag. De kwartaalomzet van 367,4 miljoen euro was conform de analistenconsensus, maar lag boven de verwachtingen van ING. De aangepaste EBIT viel met 41 miljoen euro dan weer 9 procent lager uit dan de 44,9 miljoen euro die werd verwacht. Dit had vooral te maken met de lagere bijdrage van de vleesdivisie, hetgeen niet gecompenseerd kon worden door de licht betere resultaten uit de gevogeltetak. De orderintake steeg tot een nieuw kwartaalrecord van 400,7 miljoen euro, hetgeen circa 8,5 procent hoger was dan waar de consensus rekening mee hield en zelfs 13 procent meer dan ING had verwacht. Marel wil een dividend uitkeren van 0,0512 euro per aandeel, waar de consensus mikte op 0,0467 euro. ING voorzag een dividend van 0,03 euro per aandeel. De nettoschuldpositie was volgens ING conform verwachting, terwijl de vrije kasstroom iets beter was dan verwacht, mede dankzij het lagere werkkapitaal. Marel deed afgelopen jaar diverse overnames. ING handhaafde het koopadvies op Marel met een koersdoel van 6,95 euro. Er zat vanochtend nog weinig beweging in het aandeel, dat woensdag sloot op 5,66 euro. Bron: ABM Financial News

