Nog iets minder groei voor dienstensector eurozone

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector van de eurozone heeft in januari nog iets minder groei laten zien dan eerder al gemeld. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van Markit. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in januari uit op 51,1 tegen 53,1 in december. Eerder was een index van 51,2 gemeld. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone heeft, zo bleek eerder deze week al, een groeiversnelling doorgemaakt met een stijging van de index in januari naar 58,7. De samengestelde index daalde hierdoor van 53,3 naar 52,3, waar eerder 52,4 voor was gerapporteerd. "Een verdere vertraging", zag econoom Chris Williamson van Markit, tijdens een opleving van het coronavirus door de omikronvariant. Vooral Spanje werd hard getroffen, merkte Williamson op. Duitsland geeft volgens de econoom juist hoop dat de impact van de omikronvariant slechts tijdelijk is en minder hevig dan eerdere coronagolven. Een punt van zorg blijft de inflatiedruk, aldus de econoom van Markit, met de aanhoudende stijging van de energieprijzen. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

