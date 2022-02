Beursblik: Sligro overtreft verwachtingen ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in heel 2021 de verwachtingen ruimschoots overtroffen, maar de kosteninflatie dient wel in de gaten te worden gehouden. Dit oordeelde analist Hans D'Haese van ING donderdag. Zowel de EBITDA als de EBIT en de nettowinst vielen hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield. Sligro gaf aan dat de kosteninflatie dit jaar significant zal zijn vanwege de verstoringen in de aanvoerketen en de tekorten van grondstoffen. Dit zal leiden tot een scherpe stijging van de inkoopprijzen. Bovendien zal Sligro meer geld kwijt zijn aan lonen als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en de gestegen energieprijzen. Onder de streep blijven de jaarresultaten van Sligro echter positief, aldus de analist. ING heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 23,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,7 procent tot 23,80 euro. Bron: ABM Financial News

