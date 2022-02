Beursblik: Sligro maakt indruk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van groothandel Sligro in 2021 zijn indrukwekkend. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag. De analist verwacht de taxaties voor het operationeel resultaat (EBITDA) met circa 10 procent te verhogen. De Boer was vooral te spreken over de brutomarge in 2021, die volgens de berekening van Degroof Petercam een marge van 27,8 procent voor de tweede jaarhelft impliceert. Het is een goed signaal voor de doelstelling van Sligro van een EBITDA-marge van 7,5 procent in 2025. Afgelopen jaar was deze marge 5,7 procent, een stijging van bijna 1,9 procentpunt en 0,7 procentpunt meer dan de analist had verwacht. Het aandeel Sligro noteerde donderdag op een rood Damrak 1,9 procent lager op 23,55 euro. Degroof Petercam herhaalde het Houden advies en herziet het koersdoel van 21,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.