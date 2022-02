'Shell beter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd dankzij meevallende prestaties bij LNG. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. "Al met al goede resultaten", vindt de analist. Ook merkte Mulder op dat Shell de aandeelhouder goed verwend, met een dividendverhoging en meer eigen aandelen die worden ingekocht. "En de outlook wijst op een goed jaar met olieprijzen stevig boven de 80 dollar en de gasprijzen op een erg aantrekkelijk niveau", aldus Mulder. ING handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel Shell steeg donderdag 0,7 procent naar 23,38 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.