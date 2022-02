ACM legt PostNL 2 miljoen euro boete op

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument & Markt heeft PostNL een boete opgelegd van 2 miljoen euro vanwege het niet halen van de kwaliteitsnorm voor tijdige postbezorging in 2019. Dit maakte de toezichthouder donderdagochtend bekend.

In 2019 had PostNL 94,34 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht op tijd bezorgd, en dat is onder de wettelijke eis van minimaal 95 procent.

PostNL spreekt van overmacht, omdat het bedrijf na de overname van concurrent Sandd te maken kreeg met problemen in het netwerk van Sandd. PostNL besloot vervolgens om grote hoeveelheden via Sandd verstuurde partijenpost via haar eigen netwerk te verwerken, waardoor een deel van de brievenbuspost te laat is bezorgd. De ACM concludeert echter dat er geen sprake was van overmacht, omdat niet is gebleken dat PostNL adequaat op eventuele problemen bij Sandd heeft geanticipeerd.

"In de maanden voor de overname van Sandd stond de kwaliteit van de postbezorging bovendien al onder druk. Het percentage tijdig bezorgde brieven volgt sinds 2014 een dalende trend en is in 2019 onder het wettelijk minimum gekomen", oordeelde de ACM.

Ook in 2020 werd de wettelijke norm voor tijdige postbezorging niet gehaald. ACM oordeelde in december vorig jaar dat er toen wel sprake was van overmacht.