Beursblik: nieuw inkoopprogramma ING blijft uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING heeft in het vierde kwartaal een verdeeld beeld laten zien, terwijl er geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen werd aangekondigd. Dit stelde analist Giulia Aurora Miotto van Morgan Stanley donderdag. De CET1-ratio blijft met 15,9 procent ver boven de doelstelling van 12,5 procent die ING zelf aanhoudt. Desondanks kwam er geen aankondiging van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen en daar werd juist naar uitgekeken, aldus de analist. De inkomsten vielen 4 procent hoger uit dan waar analisten rekening mee hielden, geholpen door hogere fee-inkomsten, terwijl de kosten juist 3 procent hoger uitvielen dan gedacht, mede door hogere herstructureringskosten. Omdat de provisies beduidend hoger lagen dan waar de consensus vanuit ging, schoot de winst voor belastingen 6 procent tekort. Morgan Stanley verwacht dan ook dat de eerste koersreactie vanochtend ietwat negatief zal zijn. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op ING met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel ING sloot woensdag op 13,51 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.