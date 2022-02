Verkoop BAM Galere aan Groupe Thomas & Piron afgerond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft de verkoop van werkmaatschappij BAM Galère aan de Belgische bouwgroep Thomas & Piron succesvol afgerond. Dit maakte de bouwer donderdag voorbeurs bekend. De transactie werd op 2 december 2021 bekendgemaakt. Er werden geen uitspraken gedaan over de financiële details. De desinvestering van BAM Galère, met een jaaromzet van circa 200 miljoen euro en 650 medewerkers, zal een beperkte invloed hebben op de winst-en-verliesrekening voor 2021 en de winstverwachting voor 2021 blijft ongewijzigd, aldus BAM. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.