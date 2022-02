Aantrekkende jaarresultaten voor Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in heel 2021 een hoger resultaat weten te boeken, terwijl de eerder gemelde omzet werd bevestigd en het dividend over 2021 opnieuw werd gepasseerd. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Sligro. De groothandel zag de omzet uit de voortgezette activiteiten uitkomen op net geen 1.898 miljoen euro, zoals eerder deze maand al was gedeeld. Over 2020 lag de omzet op nog 1.946 miljoen euro. Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg van 75 miljoen in 2020 naar 109 miljoen in het afgelopen boekjaar. Onder de streep resteerde een winst van 20 miljoen euro tegen een nettoverlies van 70 miljoen in 2020. Voor het EBITDA-resultaat ging Degroof Petercam vooraf uit van 96 miljoen euro. Dividend Over 2021 wordt, net als over 2020, geen dividend voorgesteld. Dit heeft te maken met de steunprogramma's vanuit de overheid die Sligro nog altijd ontvangt. Sligro genereerde over de verslagperiode een vrije kasstroom van 15 miljoen euro, een stuk lager dan de 67 miljoen een boekjaar eerder. De nettoschuld daalde van 402 miljoen euro aan het einde van 2020 naar 382 miljoen euro eind 2021. "De kostenbesparingen en beperkingen in onze investeringsagenda hebben ervoor gezorgd dat we ook bij een lager omzetniveau winstgevend zijn en onze schuldpositie verder hebben kunnen terugdringen", aldus CEO Koen Slippens. Outlook Ook voor dit jaar wordt door Sligro geen outlook gegeven met het oog op de ontwikkelingen rond COVID-19. Het aandeel Sligro sloot woensdag op 23,40 euro. Bron: ABM Financial News

