ForFarmers wil Marijke Folkers-In 't Hout als commissaris Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers wil Marijke Folkers-In ‘t Hout benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Dit maakte het veevoerbedrijf uit Lochem donderdag bekend. Folkers-In 't Hout is eigenaar van een akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf in Veendam en heeft diverse functies in het bedrijfsleven vervuld. Zij is sinds 2016 lid van de raad van commissarissen van Coöperatie Koninklijke Avebe en vervult sinds 2018 de functie van voorzitter van die raad. De benoeming van Folkers-In 't Hout wordt op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 in stemming gebracht. Folkers-In 't Hout zal dan Sandra Addink opvolgen, die na drie zittingstermijnen aftreedt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.