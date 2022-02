Fors meer winst voor ING

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het vierde kwartaal van 2021 fors meer winst geboekt, dankzij hogere fee-inkomsten, terwijl de voorzieningen voor oninbare leningen flink aantrokken. Dat maakte de bank donderdag voorbeurs bekend.

CEO Steven van Rijswijk meent dat ING, ondanks alle uitdagingen, goede resultaten boekte. De topman was verder te spreken over de toenemende kredietvolumes en de sterke fee-inkomsten in het afgelopen kwartaal.

De topman ziet 2022 met vertrouwen tegemoet, onder meer dankzij de solide buffers en een sterk risicoprofiel.

De nettowinst steeg van 727 miljoen euro een jaar eerder naar 945 miljoen euro afgelopen kwartaal, een toename van 30 procent. Dat is wel minder dan de 1,37 miljard in het derde kwartaal. Per aandeel was er sprake van een winst van 0,25 euro tegen 0,19 euro een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door Refinitiv verwachtten dat ING een winst per aandeel zou behalen van 0,27 euro. In heel 2021 kwam de nettowinst 92 procent hoger uit op 4,78 miljard euro.

ING nam in het afgelopen kwartaal voor 346 miljoen euro aan voorzieningen voor oninbare leningen, hetgeen beduidend meer is dan de 208 miljoen euro een jaar eerder en nog veel meer dan de 39 miljoen euro in het derde kwartaal. De stijging heeft vooral te maken met aangepaste herstelscenario's voor Wholesale Banking-klanten, die meer onzekerheid zien in het herstel en de waarderingen van bepaalde activa.

De netto rentebaten stegen met 0,9 procent tot 3,37 miljard euro en de fee-inkomsten stegen sterk met 20 procent tot 925 miljoen euro. Analisten mikten vooraf op 3,36 miljard euro aan rentebaten.

De CET1-ratio verbeterde op kwartaalbasis met 0,1 procentpunt tot 15,9 procent.

ING wil een slotdividend over 2021 uitkeren van 0,41 euro per aandeel. Er was tussentijds al een dividend van 0,21 euro per aandeel uitgekeerd.