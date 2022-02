Alfen gaat Bredenoord voorzien van mobiele batterijopslag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen gaan Bredenoord voorzien van mobiele opslagsystemen. Dit maakte de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen. Bredenoord opereert in het brede activiteitenspectrum voor mobiele energiesystemen en kan met de opdracht aan Alfen de vloot aan systemen uitbreiden om zo aan de stijgende vraag bij klanten te kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

