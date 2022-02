Siemens Healthineers verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers is het jaar sterk begonnen en heeft de outlook verhoogd. Dit maakte de Duitse concurrent van Philips donderdag voorbeurs bekend. Siemens Healthineers sprak van een "erg goede groei", met een vergelijkbare omzetgroei van 9,5 procent in de drie maanden tot eind december, het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar. Vooral de tak Diagnostics deed het erg goed met een stijging van 19,7 procent. De aangepaste EBIT-marge lag op 17,6 procent. "Dankzij de toegenomen vraag naar snelle COVID-19-antigeentesten in Europa en de goedkeuring van onze snelle antigeentesten in de VS, verhogen we onze vooruitzichten voor het boekjaar 2022", meldde Siemens Healthineers donderdag. Voor heel dit boekjaar rekent het bedrijf op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent, waar eerder werd uitgegaan van 0 tot 2 procent. De aangepaste winst per aandeel zal tussen de 2,18 en 2,30 euro liggen in plaats van tussen de 2,08 en 2,20 euro. Bron: ABM Financial News

