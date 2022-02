Core Laboratories boekt lagere nettowinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories heeft het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een operationeel inkomen van 14,2 miljoen dollar, in vergelijking met 23,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 2,7 miljoen dollar, tegen 13,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. De omzet steeg van 113,7 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020 naar 125,1 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Core Lab voorziet in het lopende kwartaal een omzet van 117 tot 122 miljoen dollar en een operationeel inkomen variërend van 11,9 miljoen tot 14 miljoen dollar. De winst per aandeel wordt geraamd op 0,16 tot 0,20 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

