Galapagos geeft inzicht in behandeling colitis ulcerosa

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal tijdens het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization negen presentaties geven over de behandeling van colitis ulcerosa. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf woensdag nabeurs. De bijeenkomst vindt plaats van 16 tot 19 februari. "Er zullen negen presentaties plaatsvinden, waaronder vier nieuwe analyses uit de fase 3 SELECTION en SELECTION langetermijn-vervolgstudies (LTE)", meldde het concern. Deze maken deel uit van het klinische programma dat de werkzaamheid en veiligheid beoordeelt van Jyseleca (filgotinib), een orale, eenmaal daagse, preferentiële JAK1-remmer, voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die onvoldoende hebben gereageerd op, niet hebben gereageerd op, of intolerant waren voor een conventionele therapie of een biologisch middel. Daarnaast zullen inzichten worden gepresenteerd van patiënten die deelnemen aan een Europees real-world onderzoek naar de ziektelast van colitis ulcerosa. Bron: ABM Financial News

