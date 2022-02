Qualcomm presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en ook de outlook overtrof de verwachtingen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het halfgeleider- en smarttechnologiebedrijf.

"We staan aan het begin van één van de grootste kansen in onze geschiedenis, waarbij onze markt met meer dan zeven keer groeit tot ongeveer 700 miljard dollar in het volgende decennium", zei CEO Cristiano Amon.

Qualcomm boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,4 miljard dollar, ofwel 2,98 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,5 miljard dollar, ofwel 2,12 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

De in San Diego gevestigde chipmaker rapporteerde een gecorrigeerde winst van 3,23 dollar per aandeel, tegen 2,17 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet steeg van 8,2 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 10,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op winst van 3,01 dollar per aandeel op een omzet van 10,4 miljard dollar. Qualcomm zelf voorspelde een winst van 2,90 tot 3,10 dollar per aandeel op een omzet van 10 miljard tot 10,8 miljard dollar.

Outlook

Qualcomm voorziet voor het lopende kwartaal een aangepaste winst van 2,80 tot 3,00 dollar per aandeel op een omzet van 10,2 miljard tot 11 miljard dollar. Analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,51 dollar per aandeel op een omzet van 9,7 miljard dollar.

Het aandeel noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,1 procent lager.