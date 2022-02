Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.589,37 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.629,33 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.417,55 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten haalden woensdag met name steun uit de sterke resultaten van Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Na de slechtste maand sinds het begin van de pandemie hebben aandelen zich de afgelopen dagen hersteld. Signalen van functionarissen van de Federal Reserve over plannen om het monetaire beleid sneller dan verwacht te verkrappen wogen op het sentiment en leidden tot een verkoopgolf van groeiaandelen. Deze week maakten belangrijke indices een deel van de verliezen goed.

"De focus is duidelijk verlegd naar winstcijfers, waarbij we sterke resultaten hebben gezien van grote technologiebedrijven. Maar op een gegeven moment kunnen we het sentiment terugdraaien naar macro-data en de Fed. We denken dat we tussen deze twee factoren zullen blijven schommelen", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking. "Voor financiële markten betekent dit meer volatiliteit", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in januari onverwacht is gekrompen. Het aantal banen daalde in januari met 301.000 banen. Er was door economen gerekend op een groei van 200.000 banen.

In de VS zijn vorige week 12 procent meer hypotheken aangevraagd. De marktindex steeg van 551,7 naar 617,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1310. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1310 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1269 op de borden.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,06 dollar, hoger op 88,26 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Verder houdt OPEC+ vast aan diens plannen om in maart de productie verder te verhogen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het vierde kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders van december.

Bedrijfsnieuws

Alphabet heeft in het afgelopen kwartaal fiks meer omzet geboekt en de winst harder zien stijgen dan verwacht. De omzet van Alphabet steeg in het vierde kwartaal met 32 procent, van 56,9 miljard naar 75,3 miljard dollar en de winst per aandeel Alphabet ging van 22,30 dollar naar 30,69 dollar. Dat is ruim hoger dan de bijna 28 dollar waar analisten vooraf op hadden gerekend.

Alphabet kondigde dinsdag ook een aandelensplitsing aan. Voor elk aandeel Alphabet krijgen aandeelhouders 20 nieuwe exemplaren. De splitsing moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders en bij groen licht zal de operatie in juli plaatsvinden. Het aandeel steeg circa 8,0 procent.

PayPal zag in het vierde kwartaal de winst nipt lager dan verwacht uitkomen en stelde ook teleur met de afgegeven outlook. Het aandeel verloor bijna 25,0 procent.

Beleggers konden verder reageren op de cijfers van Gilead, Starbucks en AMD. De farmaceut daalde bijna 4,0 procent. Een schikking drukte de winst van Gilead flink. De koffieketen verloor circa 1,0 procent, nadat de winst afgelopen kwartaal lager uitviel dan analisten hadden voorzien. Chipspecialist AMD steeg ruim 5,0 procent omdat de afgegeven outlook positief verraste.

De kwartaalcijfers van GM leveren een verlies op van ruim 1,0 procent.