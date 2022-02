Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 28 januari zijn gedaald met 1,0 miljoen vaten tot 415,1 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen daarentegen met 2,1 miljoen vaten tot 250,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 2,4 miljoen vaten tot 122,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 86,7 procent. Dat was een week eerder nog 87,7 procent. De olieprijs haalde tevens steun uit het nieuws dat OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, vasthouden aan hun tijdschema om de productie iedere maand te verhogen met 400.000 vaten per dag. Hoewel het kartel en zijn bondgenoten dit vorig jaar afspraken, heeft OPEC+ die doelstelling vooralsnog niet gehaald. "Het falen van OPEC+ om de maandelijkse productiestijging van 400.000 vaten te realiseren, is in feite een ondersteunende factor geworden in de recente rally", zei marktanalist Robert Yawger van Mizuho Securities. Ondertussen heeft de groep weerstand geboden aan de druk van de VS en andere grote olie consumerende landen om de productie agressiever te verhogen, hoewel sommige analisten beweren dat een stijging van de olieprijs tot het hoogste punt in zeven jaar zou kunnen leiden tot angst voor de vernietiging van de vraag. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 1,6 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 5,8 miljoen vaten en de destillaatvoorraden met 2,5 miljoen vaten afnamen. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,06 dollar, hoger op 88,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

