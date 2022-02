Deborah Waters nieuwe CTO Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Deborah Waters zal per 7 februari 2022 aantreden als nieuwe Chief Technology Officer bij Aegon en tevens zitting nemen in de raad van bestuur van het bedrijf. Dit meldde de verzekeraar woensdag nabeurs. Waters treedt in dienst bij Aegon vanuit Citigroup, waar zij verschillende leidinggevende technologische posities bekleedde. Meest recent was zij Citi's Global Head of Private Bank Operations and Technology. Voordat ze bij Citi kwam, werkte ze vijf jaar in de lucht- en ruimtevaartindustrie voor GE en Lockheed Martin. Bron: ABM Financial News

