Marel boekt hogere omzet

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het vierde kwartaal een licht lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit meldde de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines woensdag nabeurs. "We sluiten het jaar af met een recordkwartaal met 401 miljoen euro aan ontvangen orders, op een totaal van 1,5 miljard euro voor het volledige jaar, een stijging van 22 procent in vergelijking met 2020", zei CEO Arni Oddur Thordarson. "De industriemix is goed met een groter aandeel standaardoplossingen voor de consumentenklare voedselmarkt en een aanhoudend sterk momentum in diensten en software", zei hij. Marel boekte in het vierde kwartaal een bedrijfresultaat (EBITDA) van 53,8 miljoen euro, in vergelijking met 62,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 28,5 miljoen euro, tegen 29,1 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020. De omzet steeg van 343,3 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020 naar 367,4 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Marel ontving in het vierde kwartaal voor 400,7 miljoen euro aan orders, waarmee het orderboek uitkwam op 569 miljoen euro, in vergelijking met 415,7 miljoen euro eind 2020. In heel 2021 boekte het concern een nettowinst van 96,2 miljoen euro op een omzet van 1,4 miljard euro, versus een nettowinst van 102,6 miljoen euro in 2020 op een omzet van 1,3 miljard euro. Outlook Marel verwacht dat toeleveringsketen- en logistieke problemen in 2022 een impact zullen blijven hebben, hoewel niet bekend is wat de volledige impact zal zijn op de resultaten van het bedrijf. Het concern handhaaft zijn strategische doelstellingen voor de middellange termijn en mikt voor de periode 2017 - 2026 op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 12 procent. Het management van Marel verwacht een gemiddelde groei van de markt op jaarbasis van 4 tot 6 procent, waarbij Marel autonoom sneller wil groeien dan de markt. Voor de middellange termijn, de periode 2021 - 2026, voorziet het concern zelfs een marktgroei van 6 tot 8 procent. Marel verwacht dat de [basis] winst per aandeel sneller zal groeien dan de omzet. Bron: ABM Financial News

