Europese beurzen onder druk in middaghandel

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, maar in de middag stonden de markten wel onder druk.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 477,01 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 15.613,77 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.115,27 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.583,00 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen woensdag aanvankelijk, gesteund door goede resultaten van grote Amerikaanse technologiefondsen op dinsdagavond. "De aandelenmarkten zetten hun brede herstel voort, waarbij de resultaten van Alphabet de laatste reden waren voor optimisme", zeiden marktanalisten van IG. "De viering van het Chinese nieuwjaar betekent dat de handel in Azië nog steeds mager is, maar de markten die open waren, hebben vooruitgang geboekt", aldus de analisten.

In de loop van de dag kwamen de koersen echter onder druk te staan.

In Europa werd bekend dat de inflatie in de eurozone in januari onverwacht is gestegen. De inflatie bedroeg in januari 5,1 procent, tegen 5,0 procent in december. Economen hadden gerekend op een daling naar 4,3 procent. Het uitblijven van deze daling maakt het rentebesluit van de ECB, en dan vooral de toelichting door voorzitter Christine Lagarde, morgen meer dan interessant.

De euro/dollar noteerde op 1,1298. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1268 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1269 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,7 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Verder houdt OPEC+ vast aan diens plannen om in maart de productie verder te verhogen.

Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en een hoger nettoresultaat geboekt. Het aandeel daalde desondanks ruim 3,0 procent.

Santander boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 2,3 miljard euro, wat beter was dan verwacht dankzij sterke prestaties in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en minder voorzieningen dan verwacht. Het aandeel steeg circa 0,4 procent.

Aegon profiteerde van een aantal positieve analistenrapporten. Het aandeel won ruim 2,5 procent.

In Parijs ging Essilorluxottica aan kop met een winst van circa 2,5 procent, Thales verloor ruim 3,0 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde bijna 2,0 procent.

In Frankfurt won Siemens Health ruim 2,0 procent, Deutsche Post steeg ruim 1,0 procent, terwijl Delivery Hero bijna 2,0 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.554,50 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.