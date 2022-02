Aegon aan kop op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten onder aanvoering van Aegon.

De AEX steeg fractioneel naar 765,56 punten.

De markt kon vanochtend voortbouwen op een groene future voor de Amerikaanse Nasdaq, na sterke cijfers van vooral Alphabet, het moederbedrijf van Google, dinsdagavond.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers vandaag echter twee tegenvallers te verwerken. Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone gestegen van 5,0 naar 5,1 procent. Economen hadden evenwel op een daling naar 4,3 procent gerekend. Daarmee lijkt het lastiger te worden voor de ECB om vol te houden dat de hoge inflatie tijdelijk is. In Nederland bedroeg de inflatie zelfs 7,6 procent.

Donderdag staat er een rentebesluit van de ECB op de planning. De rente zal morgen niet worden aangepast, maar economen letten vooral op de toelichting van voorzitter Christine Lagarde.

Het belooft een koorddansact te worden. De ECB zal niet te 'hawkish' willen klinken, aldus econoom Carsten Brzeski van ING, om te voorkomen dat de marktverwachtingen voor een renteverhogingen te ver doorschieten. Aan de andere kant kan een ECB die te 'dovish' klinkt, de geloofwaardigheid van de centrale bank schaden.

In de VS bleek er afgelopen maand geen sprake van een banengroei, maar van een krimp. Dat was voor het eerst sinds december 2020. Er gingen 301.000 banen verloren. Vermoedelijk is het echter een tijdelijke dip, denkt Rabobank, wijzend op de omikronpiek afgelopen maand. "Daarna is de besmettingscurve weer afgevlakt en dat kan er op duiden dat de dip in januari tijdelijk van aard is", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De euro/dollar handelde op 1,1298 en olie werd goedkoper. De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald. OPEC+ liet weten vast te houden aan de plannen om de productie in maart met 400.000 vaten te verhogen.

Stijgers en dalers

Koplopers in de AEX waren Aegon en KPN met winsten van 2,7 en 1,9 procent. Aegon profiteerde van koopadviezen van Berenberg en ING.

De grootste daler was Prosus, met een koersverlies van 3,2 procent. Just Eat Takeaway en Adyen daalden 2,0 en 2,5 procent.

In de AMX ging AMG 5,3 procent hoger na een outlookverhoging. De bandbreedte voor de EBITDA in 2022 ging van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd.

Er was ook een podiumplekje voor Fagron met een koerswinst van 2,1 procent. Het bedrijf heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Daarnaast werden enkele activiteiten die niet langer als kern werden beschouwd, afgestoten.

De grootste dalers waren Basic-Fit en Galapagos, die 2,3 en 3,1 procent verloren.

Bij de smallcaps speelde Pharming zich in de kijker na goede studieresultaten met leniolisib. De start van het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie bij toezichthoudende instanties wordt door Pharming voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar. "De omzet zal zeer significant zijn voor Pharming", zei CEO Sijmen de Vries in gesprek met ABM Financial News. Pharming steeg 6,9 procent.

Kendrion won 3,7 procent, maar NX Filtration daalde 3,5 procent.

Het lokaal genoteerde MotorK steeg 3,8 procent, na de succesvolle afronding van de overname van FranceProNet.

Beursnieuweling Azerion daalde ruim 4 procent. Azerion kreeg een notering met behulp van een zogeheten special purpose acquisition company, EFIC1.

Wall Street

De Dow en de S&P noteerden bij het klinken van de slotgong op het Damrak rond de slotkoers van dinsdag, terwijl de Nasdaq inmiddels een verlies liet zien.