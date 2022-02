AbbVie zet stevige winstgroei neer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) AbbVie heeft in vierde kwartaal en heel 2021 een stevige groei neergezet wat omzet én winst betreft en voorziet voor dit jaar opnieuw een hoge groei. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van het Amerikaanse farmabedrijf. De omzet van AbbVie kwam in 2021 uit op 56,2 miljard dollar, 22,6 procent meer dan een jaar eerder. De afdeling Immunologie, meteen ook de grootste van de groep, groeide qua omzet met 14,1 procent. Hematologie groeide 8,7 procent. Ontstekingsremmer Humira groeide mooi door in Amerika, maar de omzet slonk juist daarbuiten. De winst per aandeel AbbVie bedroeg 6,45 dollar oftewel een stijging van 137 procent. Aangepast werd er een winst van 12,70 dollar geboekt, wat een stijging van 20,3 procent betekent. In het vierde kwartaal werd een winst per aandeel van 2,26 dollar gehaald en aangepast kwam de winst uit op 3,31 dollar. Dat was 2,92 dollar in het vierde kwartaal van 2020. “We hebben in 2021 opnieuw een jaar van uitstekende prestaties geleverd met een dubbelcijferige groei van de inkomsten en de winst per aandeel die ruim boven onze oorspronkelijke verwachtingen lag," aldus Richard A. Gonzalez, voorzitter en CEO van AbbVie. De topman is ook voor 2022 vol vertrouwen dat de opwaartse trend kan worden doorgezet. AbbVie verwacht een winst per aandeel van 9,26 tot 9,46 dollar. Aangepast voor bijzondere posten rekent de farmaceut op 14,00 tot 14,20 dollar. Het aandeel liet woensdag op Wall Street niet al te veel beweging zien en noteerde op 136,89 dollar. Bron: ABM Financial News

