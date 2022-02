OPEC+ houdt vast aan productieverhoging

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten, verenigd in OPEC+, houden vast aan de plannen om de productie in maart met 400.000 vaten te verhogen, te midden van stijgende olieprijzen en toegenomen zorgen over het aanbod als gevolg van een mogelijke Russische inval van Oekraïne. Dit meldde de groep woensdag.

Het kartel en een coalitie van door Rusland geleide olieproducenten stemden in om de gezamenlijke productie in maart met nog eens 400.000 vaten per dag te verhogen. De toename van de productie is in overeenstemming met wat het kartel vorig jaar heeft afgesproken totdat de productie het pre-pandemische niveau heeft bereikt.

De olieprijzen schommelen woensdag rond het hoogste niveau in zeven jaar, wat de inflatie wereldwijd, waaronder in Europa en de VS, aanwakkert.

Als Rusland daadwerkelijk Oekraïne binnenvalt, wordt Moskou mogelijk geconfronteerd met westerse sancties die van invloed kunnen zijn op de olie-export, wat de vrees voor een beperking van het aanbod aanwakkert.