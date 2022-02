Beursblik: meer winst ING voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winst zien aantrekken, terwijl de rentebaten licht terugvielen. Dit verwachten analisten. Volgens analisten van IG zullen beleggers vooral naar de winst per aandeel kijken. Analisten geraadpleegd door Refinitiv verwachten dat ING een winst per aandeel behaalt van 0,27 euro. Een jaar eerder werd een winst geboekt van 0,19 euro. De voorziene winst ligt daarmee wel lager dan de winst per aandeel van 0,35 euro in het derde kwartaal van 2021. De rentebaten komen in het vierde kwartaal naar verwachting uit op 3,36 miljard euro, wat een lichte terugval zou zijn ten opzichte van de 3,39 miljard euro in het derde kwartaal. Analisten verwachten volgens Refinitiv verder een slotdividend van 0,56 euro, wat het totale dividend op 0,77 euro zou brengen. Er werd al een interim-dividend aangekondigd van 21 cent. Dit komt bovenop de aandeleninkoop van 1,74 miljard euro die in oktober vorig jaar werd gestart voor de uitkering van de winst over 2019. Verder teruggave van kapitaal zal worden besproken bij de jaarcijfers, beloofde CEO Steven van Rijswijk bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. Analisten van Kepler Cheuvreux verwachten dat ING een aandeleninkoop van 2 miljard euro zal aankondigen. UBS twijfelt of dit donderdag al gebeurt. ING blijft in 2022 "wel één van onze favoriete aandelen onder de Europese banken", aldus UBS. ING biedt volgens de analist een aantrekkelijke combinatie van blootstelling aan een toenemende vraag naar bedrijfskredieten, een sterke groei van de fee-inkomsten, een steeds betere efficiëntie en een aantrekkelijke beloning van de aandeelhouder. Chief financial officer Tanate Phutrakul van ING zei in november vorig jaar te verwachten dat de afbouw van het verruimende monetaire beleid door centrale banken en hogere rentes een positief effect zullen hebben op de bank, mits de rentestijging voorzichtig wordt gemanaged. ING verwacht dat de hoge inflatie weer zal terugvallen tot een niveau van iets meer 2 procent eind dit jaar.



ING opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.