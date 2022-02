Groene opening New York ondanks banenkrimp Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag op weg naar een groene opening, onder aanvoering van de Nasdaq, die profiteert van de sterke resultaten die Alphabet dinsdagavond publiceerde. De Dow en de S&P lijken 0,2 en 0,8 procent hoger te starten, terwijl de Nasdaq zelfs op koers zit voor een 1,4 procent hogere opening. Voorbeurs was er nog wel een tegenvaller. Loonstrookjesverwerker ADP liet voor januari een banenkrimp van 301.000 zien. Dat terwijl economen hadden gerekend op een groei met 200.000 banen. Het is de eerste daling sinds december 2020. Een trendbreuk, zeiden analisten van Rabobank tegen ABM Financial News. Maar helemaal onverwacht kwam het cijfer niet, aangezien in januari de piek lijkt te zijn geweest van de omikrongolf. "Daarna is de besmettingscurve weer afgevlakt en dat kan erop duiden dat de dip in januari tijdelijk van aard is", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De focus is duidelijk verlegd naar de kwartaalcijfers", aldus Luc Filip van SYZ Private Banking. En de grote techbedrijven laten vooralsnog goede resultaten zien, vindt hij. "Maar op een zeker moment keert de interesse voor de macrocijfers en de Fed terug", verwacht hij. "En dat betekent meer volatiliteit." Verder zijn er nabeurs van Meta, het voormalige Facebook, en Qualcomm. Dinsdag nabeurs was het ook al een drukte van belang, waarbij vooral de cijfers van Alphabet, het moederbedrijf van Google, en van PayPal opvielen. De zoekmachinegigant is op weg naar een flink hogere opening, maar voor de betaalspecialist geldt het tegenovergestelde. De euro/dollar handelde op 1,1319 en de Amerikaanse tienjaarsrente loopt op naar 1,807 procent. Olie werd circa een procent duurder. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda en komt OPEC+ bijeen voor een vergadering. Bedrijfsnieuws Alphabet heeft in het afgelopen kwartaal fiks meer omzet geboekt en de winst harder zien stijgen dan verwacht. De omzet van Alphabet steeg in het vierde kwartaal met 32 procent, van 56,9 miljard naar 75,3 miljard dollar en de winst per aandeel Alphabet ging van 22,30 dollar naar 30,69 dollar. Dat is ruim hoger dan de bijna 28 dollar waar analisten vooraf op hadden gerekend. Alphabet kondigde dinsdag ook een aandelensplitsing aan. Voor elk aandeel Alphabet krijgen aandeelhouders 20 nieuwe exemplaren. De splitsing moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders en bij groen licht zal de operatie in juli plaatsvinden. Het aandeel opent vermoedelijk 10 procent hoger. PayPal zag in het vierde kwartaal de winst nipt lager dan verwacht uitkomen en stelde ook teleur met de afgegeven outlook. Het aandeel opent naar verwachting 19 procent in het rood. Beleggers kunnen verder reageren op de cijfers van Gilead, Starbucks en AMD. De farmaceut opent ruim 3 procent lager. Een schikking drukte de winst van Gilead flink. De koffieketen levert ook 3 procent in, nadat de winst afgelopen kwartaal lager uitviel dan analisten hadden voorzien. Chipspecialist AMD opent wel fors hoger, vermoedelijk zelfs meer dan 11 procent, omdat de afgegeven outlook positief verraste. De kwartaalcijfers van GM leveren een openingswinst van ruim 2 procent op. Slotstanden De Dow Jones sloot dinsdag 0,8 procent hoger op 35.405,25 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won 0,7 procent op 4.546,54 punten. Techbeurs Nasdaq werd 0,8 procent duurder op 14.346,00 punten. Bron: ABM Financial News

