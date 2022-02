Beursblik: trendbreuk in banendata VS oogt tijdelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banenkrimp in januari was een flinke tegenvaller, maar kwam niet geheel onverwacht en lijkt ook tijdelijk van aard. Dit concludeerde Rabobank woensdag na het ADP-rapport, dat een afname van het aantal banen van 301.000 liet zien. "Er waren enkele banken, waaronder Bank of America, die met een krimp rekening hielden", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Bij de decembercijfers was er al sprake van de omikronvariant en wij hielden er toen al rekening mee dat een eventueel effect daarvan zich in de cijfers over januari zou laten zien", aldus Marey. De analist stelde woensdag verder dat de cijfers tot stand zijn gekomen op het moment dat de coronacijfers in de Verenigde Staten een top lieten zien. "Daarna is de besmettingscurve weer afgevlakt en dat kan er op duiden dat de dip in januari tijdelijk van aard is", aldus Marey. De daling over januari kende een breed draagvlak. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1322 dollar, een stijging met 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

