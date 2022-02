Ryanair vervoert weer minder passagiers in januari Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in januari 7,0 miljoen passagiers vervoerd, wat veel minder is dan in de voorgaande maanden, maar nog wel vele malen beter dan een jaar eerder. Dat meldde de budgetvliegmaatschappij woensdagmiddag. "December en januari werden hard getroffen door de reisrestricties vanwege omikron" verklaarde Ryanair. In de maanden augustus tot en met november kwam het aantal passagiers steeds boven de tien miljoen uit, met zelfs 11,3 miljoen in oktober. In december daalde het aantal passagiers naar 9,5 miljoen, maar in januari 2021 ging het om slechts 1,3 miljoen passagiers die Ryanair vervoerde. De bezettingsgraad was in januari met 79 procent ook iets lager dan in de voorgaande maanden. In januari 2021 was de bezettingsgraad echter maar 69 procent. Bron: ABM Financial News

