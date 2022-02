Beursblik: rode cijfers TomTom dreigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het vierde kwartaal vermoedelijk verlies geleden. Dat is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de navigatiespecialist. "We verwachten gemengde cijfers", aldus analist Marc Hesselink van ING. De analisten rekenen op een omzet van 119 miljoen euro. Daaraan zou Location Technology 102 miljoen euro bijdragen. De consumententak was afgelopen kwartaal vermoedelijk goed voor 17 miljoen euro omzet. Verder voorzien de analisten een negatief bedrijfsresultaat (EBITDA) van 7 miljoen euro. Netto leed TomTom vermoedelijk 21 miljoen euro verlies. Met een verwachte vrije kasstroom van 38 miljoen euro had TomTom eind december 341 miljoen euro in kas. Verwachting 2021 TomTom rekent voor heel 2021 op een omzet van 500 tot 530 miljoen euro. Location Technology draagt daar 400 tot 430 miljoen euro aan bij. Wel waarschuwde het navigatiebedrijf dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen door het tekort aan halfgeleiders. De consensus voorziet dat de omzet daalde van 528 miljoen euro in 2020 naar 511 miljoen euro afgelopen jaar. Verder rekent de navigatiespecialist niet langer op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 5 procent van de omzet, maar op circa 2 procent, nu de omzet vermoedelijk aan de onderkant van de bandbreedte uitkomt. "Dat heeft direct impact op onze operationele omzet en dus op onze kasstroom", aldus TomTom. De vrije kasstroom zal eind 2021 op 5 miljoen euro uitkomen, denken de analisten. Dat is slechts 1 procent van de omzet. ING is wel positief over de orderinstroom, het cijfer waar beleggers zich vooral op moeten focussen volgens de bank. Die was vermoedelijk "erg gezond", aldus Hesselink. Het orderboek bedroeg eind 2021 volgens de bank minimaal 2 miljard euro. Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een omzet voor TomTom van 541 miljoen euro met een nettoverlies van 48 miljoen euro. De vrije kasstroom wordt ingeschat op 25 miljoen euro. TomTom opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

