Beursblik: hoger resultaat voor Sligro verwacht

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in 2021 de winst zien aantrekken. Dit is de verwachting van Degroof Petercam. Het operationeel resultaat (EBITDA) zal volgens Degroof Petercam naar verwachting zijn gestegen, mede dankzij kostenbesparingen, maar ook een relatief goede eerste jaarhelft. Degroof Petercam gaat voor 2021 uit van een EBITDA van 96 miljoen euro tegen 75 miljoen euro in 2020. Begin januari meldde Sligro al een jaaromzet van 1.898 miljoen euro tegen 1.946 miljoen euro over 2020. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor het aandeel Sligro. Sligro noteerde woensdag op een groen Damrak 3,5 procent hoger op 23,45 euro. Donderdag voorbeurs opent het bedrijf de boeken. Bron: ABM Financial News

