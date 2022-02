Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger en geven daarmee het relatief sterke begin van februari een vervolg. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,7 procent op 475,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 4.156,09 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,3 procent met een stand van 7,122,66 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,8 procent naar 7.594,22 punten. De consumentenprijzen in de eurozone kwamen in januari op jaarbasis onverwacht hoger uit, op 5,1 procent op jaarbasis. De prognose duidde juist op een daling van de inflatie van 5,0 procent in december naar 4,3 procent afgelopen maand. Deze onverwachte stijging zal de druk op de ECB verder opvoeren. Van de private sector van de Verenigde Staten komt vanmiddag de banengroei naar buiten en deze kent naar verwachting in januari een banengroei van 200.000 tegen een toename van 800.000 in december. Naast dit cijfer worden in de Verenigde Staten ook nog de wekelijkse olievoorraden gepubliceerd, terwijl OPEC+ bijeenkomt voor een vergadering. Olie werd woensdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 87,77 dollar, terwijl voor een april-future Brent 89,40 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1310. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1272 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1270 op de borden.



Bedrijfsnieuws Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en een hoger nettoresultaat geboekt. Het aandeel noteerde een koersverlies van 2,9 procent. Aegon profiteerde van een aantal positieve analistenrapporten en steeg met het aandeel 2,9 procent in koers. In Parijs en Frankfurt waren de koersdalingen in de minderheid, terwijl aan de pluszijdes echte uitschieters zich nog niet aftekenden. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.546,54 punten, de Dow Jones-index steeg 0,8 procent tot 35.405,24 en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,75 procent tot 14.346,00 punten. Bron: ABM Financial News

