Valuta: risico's euro aan de onderkant

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,1300 dollar en daarmee heeft de markt volgens Rabobank twee renteverhogingen van de Europese Centrale Bank en de afgenomen verwachting voor een verhoging door de Federal Reserve van het belangrijkste rentetarief met 50 basispunten ingeprijsd.

"Van de Federal Reserve heeft niemand van de prominenten in toespraken gehint op een verhoging van het tarief met 50 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Samen met de verwachting dat de ECB de rente in 2022 twee keer verhoogt, is de euro de afgelopen dagen opgelopen en de dollar wat gedaald naar een peil dat deze prognoses aardig weerspiegelt", aldus de analist van Rabobank.

Mevissen verwacht niet dat de ECB dit jaar overgaat tot ook maar één renteverhoging en schat dan ook in dat de euro vanaf het huidige niveau weer terugvalt naar 1,1200 tot 1,1150 dollar.

De consumentenprijzen in de eurozone kwamen in januari op jaarbasis onverwacht hoger uit, op 5,1 procent op jaarbasis. De prognose duidde juist op een daling van de inflatie van 5,0 procent in december naar 4,3 procent afgelopen maand. Deze onverwachte stijging zal de druk op de ECB verder opvoeren.

Voor de Bank of England ziet het rentebeleid er wat Rabobank betreft een stuk resoluter uit. "Wij denken dat de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk donderdag de rente met 25 basispunten verhoogt en dat is in overeenstemming met de verwachting in de markt, die je ook in de huidige koers van het Britse pond terugziet", aldus Mevissen.

Volgens de analist gaat de aandacht van de valutamarkt deze week verder vooral uit naar de Amerikaanse arbeidsdata, waarvoor vanmiddag de eerste indicaties worden vrijgegeven met de publicatie van de banengroei in de Amerikaanse private sector. "Vrijdag weten we echt meer, ook omtrent de loonontwikkeling, die steeds belangrijker wordt met het oog op de duurzaamheid van de inflatie", aldus Mevissen.

De private sector van de Verenigde Staten kent naar verwachting in januari een banengroei van 200.000 tegen een toename van 800.000 in december.

Naast dit cijfers worden in de Verenigde Staten ook nog de wekelijkse olievoorraden gepubliceerd.

De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,1303 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8345 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3544 dollar.