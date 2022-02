Update: Sterk meevallende winst Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2021 goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst nog sterker dan verwacht zien stijgen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus.

"We leverden een sterke financiële prestatie in 2021", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting.

In de laatste drie maanden van vorig jaar verdiende Shell 6.391 miljoen dollar, op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders. Dat was flink meer dan de 5.224 miljoen dollar die analisten hadden voorzien. In het vierde kwartaal van 2020 verdiende Shell slechts 393 miljoen dollar en in het derde kwartaal van 2021 was dit 4.130 miljoen euro.

Aan de winst droeg de tak Integrated Gas 4,1 miljard dollar bij, veel meer dan verwacht. Bij de divisie Upstream was dit 2,8 miljard dollar, terwijl hier een jaar eerder juist nog een verlies werd geleden van 748 miljoen dollar. Oil Products was goed voor een winst van 555 miljoen dollar.

De gemiddelde analistenverwachting voorzag dat de winst bij de tak Integrated Gas uit zou komen op 2,8 miljard dollar. Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 2,6 miljard dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 818 miljoen dollar.

In heel 2021 verdiende Shell 19,3 miljard dollar. In 2020 was dit nog slechts 4,8 miljard dollar.

Kasstroom

De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het vierde kwartaal uit op 8,2 miljard dollar. Door de analisten werd dit evenwel hoger ingeschat op 9,5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 6,3 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom van 6,6 naar 11,1 miljard dollar.

De schuld bedroeg eind december 52,6 miljard dollar, een daling van 23 miljard dollar in vergelijking tot 2020. In het vierde kwartaal loste Shell voor 4,9 miljard dollar aan schulden af. Aan het einde van 2021 was de gearing 23,1 procent.

Voor het eerste kwartaal stelt Shell een dividend per aandeel voor van 0,25 dollar, een stijging van 4 procent. Over het afgelopen kwartaal keert Shell 0,24 dollar per aandeel uit.

Donderdag kondigde Shell ook een nieuw aandeleninkoopprogramma voor de eerste jaarhelft aan ter waarde van 8,5 miljard dollar, inclusief de resterende 5,5 miljard dollar uit de verkoopopbrengst van de bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhilips.

"We hebben ambitieuze plannen om aandeelhouderswaarde te creëren", zei CEO Van Beurden donderdag.

Update: om meer informatie toe te voegen.