Flinke winststijging Shell verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2021 vermoedelijk goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst flink zien stijgen. Dit verwachten analisten. Voor het afgelopen kwartaal rekenen analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research op een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 5.224 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2020 boekte de energiereus nog een winst van slechts 393 miljoen dollar. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst uitkwam op 2,8 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 2,6 miljard dollar. Een jaar eerder werd hier juist nog een verlies geleden van 748 miljoen dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 818 miljoen dollar, bijna 300 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 9,5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 6,3 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom volgens de analisten van 6,6 naar 10,6 miljard dollar. Ondanks de aantrekkende resultaten sprak ING in een vooruitblik van een zwak vierde kwartaal. De analisten wijzen op relatieve zwakte bij Oil Products en Integrated Gas lost vermoedelijk de hoge verwachtingen niet in, denkt de bank. Analist Michael Hewson van CMC Markets brengt in aanloop naar de cijfers de teleurstellende resultaten over het derde kwartaal in herinnering, maar vermoedt dat de laatste maanden van het jaar beter verliepen, zoals Shell ook zelf opmerkte. En dat is volgens Hewson ook nodig, als Shell naast Third Point geen tweede activist wakker wil schudden. Third Point vindt dat Shell moet overwegen om twee zelfstandige bedrijven op te richten: één met de oude activiteiten, zoals raffinage, die voor een stabiele kasstroom zorgen, en een tweede bedrijf voor zijn duurzame activiteiten en andere divisies die aanzienlijke investeringen vergen, schreef de activist vorig jaar in een brief aan zijn beleggers. Analisten van Berenberg zijn vooral te spreken over de divisie Integrated Gas, die momenteel het meest winstgevend is en de belangrijkste aanjager van de kasstroom van Shell. Daarbij wijzen de analisten erop dat Shell in de komende jaren een aantal interessante LNG-projecten in productie neemt. Shell gebruikt 7 miljard dollar van de opbrengst van de verkoop van het Permian Basin aan ConocoPhilips voor het inkopen van eigen aandelen. Shell zei dat dit nog bovenop de reguliere uitkeringen komt van 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom. Shell opent donderdag voorbeurs de boeken. Woensdag handelt het aandeel 0,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.