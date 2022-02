Pharming en AMG schieten omhoog op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent tot 771,54 punten, waarbij vooral de koersstijgingen van AMG en Pharming opvielen.

"De aandelenmarkt kalmeert", zo stellen analisten van IG Nederland. De marktvorsers zien de volatiliteitsindex fors afnemen in de afgelopen dagen, maar staat met een niveau van 22 nog wel boven de "normale" stand, oftewel onder de 20.

"Na een zeer slechte start van het jaar lijken beleggers momenteel weer over elkaar heen te struikelen om weer in de markt te raken", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Afgelopen vrijdag hebben de aandelenbeurzen het herstel ingezet en dat kreeg de afgelopen twee dagen een stevig vervolg."

Blekemolen zag het momentum gisteren aanvankelijk iets afzwakken. "Maar na een eindsprintje sloten alle grote Amerikaanse beurzen toch weer in het groen."

De sterke kwartaalcijfers van een aantal technologische zwaargewichten lijken de indices momenteel te steunen, aldus Lynx. "Tot nu toe heeft 36 procent van de bedrijven uit de S&P 500 zijn cijfers bekendgemaakt en meer dan 78 procent daarvan wist de analistenverwachtingen te overtreffen."

"Het herstel [van de beurzen] lijkt ook vandaag weer te worden voortgezet", concludeerde Blekemolen.

De inflatie in de eurozone bedroeg in januari 5,1 procent. In december was dit 5,0 procent en in november 4,9 procent. De verwachting van economen voor januari lag op 4,3 procent inflatie. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in januari 2,3 procent op jaarbasis, tegen 2,6 procent in december. Donderdag staat er een rentebesluit van de ECB gepland.



Vanmiddag volgt het Amerikaanse banenrapport van ADP.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1293. De olieprijzen maakten een pas op de plaats.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen trokken techaandelen opnieuw de kar met winsten voor ASMI, Besi en ASML van 1,5 tot 3,2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde juist 0,6 procent. Shell leverde ook licht in. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees evenwel op koopadviezen van Goldman Sachs en HSBC voor de Amerikaanse notering van Shell.

In de AMX won AMG maar liefst 6,9 procent na een outlookverhoging. De bandbreedte voor de EBITDA in 2022 ging van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De oude outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd.

Fagron steeg met 2,3 procent. Het bedrijf heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Ook heeft Fagron 80 procent van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar.

Galapagos verloor 1,2 procent.

Onder de kleinere aandelen won Pharming maar liefst 10,2 procent na positieve studieresultaten met leniolisib. De start van het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie bij toezichthoudende instanties wordt door Pharming voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar.