Inflatie eurozone stijgt onverwacht: 5,1%, terwijl 4,3% was voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de eurozone zijn in januari veel sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van Eurostat.

De inflatie bedroeg in januari 5,1 procent. In december was dit 5,0 procent en in november 4,9 procent. De verwachting van economen voor januari lag op 4,3 procent inflatie.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in januari 2,3 procent op jaarbasis. De inflatie zonder de volatiele prijzen voor onder meer voeding, energie en alcohol, was in december nog 2,6 procent.

In Nederland bedroeg de inflatie op jaarbasis 7,6 procent en op maandbasis 0,4 procent, terwijl het in België ging om respectievelijk 8,5 en 0,9 procent. In Letland schoot de inflatie zelfs met 12,2 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder.