Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 125,00 naar 110,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Stijn Demeester. 2022 lijkt volgens ING "tumultueus" van start te zijn gegaan, zoals ook bleek uit de resultaten van de Amerikaanse concurrent PPG. De koersdaling van AkzoNobel heeft het aandeel volgens Demeester echter één van de goedkoopste in de sector gemaakt, "ondanks dat het de meeste groei biedt". Met het oog op de hogere grondstoffenprijzen verlaagde Demeester de winsttaxaties voor 2021 en 2022. De ramingen voor 2023 bleven ongemoeid, omdat de analist dan rekent op een margestijging, volgend op de kostendruk van dit moment. Demeester kijkt verder uit naar de beleggersdag op 17 februari. Dit zou de koers wel eens goed kunnen doen, denkt hij. ING verwacht dat Akzo zijn doelstelling voor de aangepast EBITDA in 2023 van 2 miljard euro zal herhalen. Dat is volgens de analist ruim boven het sectorgemiddelde. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag 1,1 procent hoger op 92,40 euro. Bron: ABM Financial News

