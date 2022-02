Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 31,90 naar 30,98 euro bij handhaving van het Houden advies. 2021 was opnieuw een goed jaar voor Ahold, zo stelden de analisten van Kepler, met een “nette’ vergelijkbare groei ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis, met name in de Verenigde Staten. Ook de aangekondigde beursgang van Bol.com noemde Kepler positief. Een op handen zijnde herwaardering van techaandelen kan de beursgang van Bol.com in de tweede helft van dit jaar mogelijk in de weg zitten. Als gevolg verlaagde Kepler de waardering van Bol.com van 5,9 naar 4 miljard euro. Verder paste Kepler de ramingen voor Ahold nauwelijks aan, maar houdt inmiddels wel rekening met een sterkere Amerikaanse dollar. Voor het vierde kwartaal, waarvoor de cijfers medio februari volgen, voorziet Kepler een vergelijkbare omzetgroei in de VS van 4,8 procent en een pas op de plaats in Europa. De marge in de VS ligt vermoedelijk op 4,3 procent en op 4,4 procent in Europa. Het aandeel Ahold Delhaize koerste woensdagochtend 1,3 procent hoger op 29,10 euro. Bron: ABM Financial News

