Beursblik: AMG verhoogt outlook opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) De outlookverhoging door AMG voor 2022 impliceert een EBITDA die ten minste 20 procent hoger uitvalt. Dit bleek woensdag uit een korte analyse van ING. AMG gaat voor het lopende boekjaar nu uit van een EBITDA die uitkomt op 225 miljoen dollar of meer. De oude outlook lag op 175 tot 200 miljoen dollar. ING haalde ook de analistenconcensus verzameld door persbureau Bloomberg aan. Daar ligt de nieuwe verwachting van AMG volgens ING 3 procent boven. ING heeft een koopadvies voor het aandeel AMG met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel wint woensdag 7,2 procent op 33,42 euro. Bron: ABM Financial News

