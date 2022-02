Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 67,00 naar 70,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen noemde de waardering van Aperam aantrekkelijk, mede op basis van de lage multiples. De analist rekent op een sterke toekomst en verwacht dat een toekomstige marktdip niet meer zo fors zal zijn als in het verleden. "Of in andere woorden, de waardering weerspiegelt niet de structurele verbeteringen die in de roestvrijstaalsector zijn doorgevoerd en ook niet de verbeteringen bij Aperam zelf", aldus Claassen. De analist verhoogde het koersdoel op basis van de voorziene winsten in 2023. Het aandeel Aperam steeg woensdagochtend met 0,8 procent tot 52,34 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.