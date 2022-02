ING zet koopadvies op Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING is weer gestart met het volgen van Aegon met een koopaanbeveling en een koersdoel van 6,25 euro. Volgens analist Jason Kalamboussis ondergaat Aegon onder het nieuwe management "een ongekende transformatie" die een einde zal maken aan jarenlange ondermaatse prestaties. En dit zal voor een herwaardering van het aandeel zorgen, voorziet de analist. Desinvesteringen en het herverzekeren van het langlevenrisico maken begin 2023 de weg vrij voor een aandeleninkoopprogramma, aldus Kalamboussis. De analist denkt ook dat Aegon bij de komende jaarcijfers de outlook met 20 procent zal verhogen. "De aandelen bieden een unieke blootstelling aan de VS, waar gunstige renteverhogingen worden verwacht", merkte Kalamboussis op. Aegon heeft ook een plekje op de favorietenlijst van ING gekregen. Op een groen Damrak koerste het aandeel Aegon woensdag 1,3 procent hoger naar 5,15 euro. Bron: ABM Financial News

