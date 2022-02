AMG schiet omhoog op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 768,38 punten. Onder de hoofdfondsen trokken techaandelen opnieuw de kar met winsten voor ASMI, Besi en ASML tot 2,4 procent. Unilever daalde juist 0,4 procent, net als Prosus. Shell leverde ook licht in. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees evenwel op koopadviezen van Goldman Sachs en HSBC voor de Amerikaanse notering van Shell. In de AMX won AMG maar liefst 8,3 procent na een outlookverhoging. De bandbreedte voor de EBITDA in 2022 ging van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De oude outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd. Fagron steeg met 3,2 procent. Het bedrijf heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Ook heeft Fagron 80 procent van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar. Galapagos verloor 1,7 procent. Onder de kleinere aandelen won Pharming maar liefst 8,1 procent na positieve studieresultaten met leniolisib. De start van het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie bij toezichthoudende instanties wordt door Pharming voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar. Bron: ABM Financial News

