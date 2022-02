Azerion opent op 9,80 euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft woensdag met succes een notering aan het Amsterdamse Damrak gekregen. Het aandeel opende op 9,80 euro, exact in lijn met de theoretische openingsprijs die Euronext gaf. De beursgang gebeurde met behulp van een zogeheten special purpose acquisition company, EFIC1. Eind januari keurde ruim 95 procent van de aandeelhouders van EFIC1 de plannen met Azerion goed. Azerion is een digitaal entertainment- en mediabedrijf. De opbrengst van de beursgang zal Azerion gebruiken voor overnames en investeringen in nieuwe games en het platform. Bron: ABM Financial News

