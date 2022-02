Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,3 procent hoger op 765,22 punten.

Een late rally op de Amerikaanse beurzen op dinsdag en solide winsten op enkele Aziatische markten zullen vanochtend steun bieden aan de Europese aandelenmarkten. Daarmee zullen de beurzen in Europa naar verwachting de winsten van eerder in de week op woensdag verder uitbreiden.

Op Wall Street werd de weg omhoog pas richting het einde van de handelsdag gevonden, waardoor de Amerikaanse aandelenmarkten inmiddels een winstreeks noteren van drie dagen. Alle drie grote indices schreven aan waarde bij, waarbij de twijfel van eerder op de dag werd weggenomen. De beurzen laveerden lange tijd tussen beperkte winsten en verliezen, voordat de winsten aandikten in het laatste uur van de handel.

Sommige analisten zeggen hoopvol te zijn dat de volatiliteit van afgelopen maand, in ieder geval tijdelijk, achter ons ligt. Desondanks verwachten velen een uitdagend beursjaar, waarbij beleggers hun portefeuille klaarstomen voor de hogere rentes die worden voorzien.

Bovendien vrezen beleggers dat de Federal Reserve de rentes zo ver zullen opkrikken als in de laatste periode van economische groei.

"De economische ontwikkelingen zijn relatief goed, als we kijken naar de veel hogere groei van het bbp dan normaal, maar ook naar de sterke arbeidsmarkt en de staat van bedrijven", aldus CIO Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance. "Maar daartegenover staan veel onzekerheden, zoals de Federal Reserve die de rentes wil verhogen en de balans wil afbouwen. Beleggers proberen in te schatten wat een goed moment is om op de dip te kopen en tegelijk om zich voor te bereiden op de mogelijke volatiliteit in de komende tijd", aldus Zaccarelli.

"Zo volatiel als januari was, het stelde nog niets voor", zo verwacht Sandi Bragar van Aspiriant. "De waarderingen zijn gewoon nog steeds zo hoog."

Bragar blijft zich defensief positioneren in aandelen, met een grotere allocatie naar aandelen van hoge kwaliteit, zoals grote techbedrijven als Apple. Ook producenten van consumptieartikelen hebben haar voorkeur. Smallcaps zijn inmiddels meer dan 20 procent in waarde gedaald, aldus Bragar, wijzend op de Russell 2000 index.

De olieprijs is dinsdag licht gestegen, terwijl handelaren wachtten op de uitkomst van een vergadering van grote olieproducerende landen op woensdag. De maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent hoger op 88,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen licht hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,1274. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1270 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1236 op de borden.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers onder meer inzicht in Europese inflatiecijfers en het Amerikaanse banenrapport van ADP.

Bedrijfsnieuws

AMG Advanced Metallurgical Group heeft de outlook voor 2022 verhoogd. De bandbreedte voor de EBITDA gaat van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De oude outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd.

Fagron heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Ook heeft Fagron 80 procent van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar.

Pharming heeft positieve studieresultaten behaald met leniolisib. De start van het indienen van de wereldwijde aanvragen voor registratie bij toezichthoudende instanties wordt door Pharming voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar.

MotorK heeft de overname van FranceProNet afgerond.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.546,54 punten, de Dow Jones-index steeg 0,8 procent tot 35.405,24 en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.346,00 punten.