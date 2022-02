Fagron koopt Amerikaanse Letco Medical Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft het Amerikaanse Letco Medical gekocht, een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen, voor een bedrag van 34 miljoen dollar. Dit maakte de specialist in magistrale bereidingen woensdag voorbeurs bekend. "Letco vormt een mooie aanvulling op onze Brands en Essentials activiteiten in Noord Amerika, met hun complementaire productaanbod", liet Fagron in een toelichting weten. Letco Medical boekte in 2021 naar verwachting een omzet van ongeveer 40 miljoen dollar en een EBITDA-marge van zo’n 11 procent. De aankoop van Letco financiert Fagron uit eigen middelen. Ook heeft Fagron 80 procent van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. Deze divisie levert contract manufacturing en private label diensten aan bedrijven in de consumentengezondheidszorg en detailhandel in de Verenigde Staten en genereert zo’n 20 miljoen dollar aan omzet op jaarbasis. De verkoopprijs bedraagt 6 miljoen dollar, waarvan 4 miljoen in contanten en 2 miljoen in de vorm van een seller’s note. Nog eens 4 miljoen dollar wordt betaald bij het realiseren van bepaalde mijlpalen. Als onderdeel van de verkoop van haar contract manufacturing divisie behoudt Fagron een 20 procent belang in de nieuwe onderneming. Daarnaast zal de nieuwe onderneming enkele producten voor Fagron blijven produceren. Aanvulling kredietfaciliteit Verder heeft Fagron overeenstemming bereikt met haar banken over de aanvulling van de huidige duurzame gesyndiceerde kredietfaciliteit van 375 miljoen euro met een nieuwe gesyndiceerde kredietfaciliteit van 105 miljoen euro onder vergelijkbare voorwaarden als de bestaande faciliteit. Bron: ABM Financial News

