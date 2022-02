Europese beurzen openen naar verwachting opnieuw hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 123 punten voor de Duitse DAX, een plus van 56 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 60 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, bemoedigd door vriendelijker uitspraken van de Federal Reserve over het monetaire beleid.



"De Europese markten zijn februari sterk gestart, nadat Fed-functionarissen gisteren wat koud water uitgoten over de havikachtige verhalen over het tempo van renteverhogingen van de Fed", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"Ik denk dat er een goede kans is dat we afgelopen week een voorlopig dieptepunt hebben bereikt", aldus fondsbeheerder Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management.

De Britse centrale bank zal de rente verder verhogen deze week, stelde TD Securities, om de inflatie in te tomen.

In de middag bleek het aantal vacatures in de Verenigde Staten in december licht is gestegen. Dit cijfer wordt in toenemende mate gevolgd als indicator voor het monetaire beleid. De Amerikaanse bouwuitgaven stegen licht in december en de groei van de industrie vertraagde in januari, meldden ISM en Markit.

Vanochtend bleken de Duitse detailhandelsverkopen in december meer te zijn gedaald dan verwacht. De Franse inflatie steeg onverwacht. De prijzen stegen in januari met 2,9 procent, vergeleken met een jaar eerder, tegen 2,8 procent in december. Economen rekenden op een stijging met 2,5 procent.



De werkloosheid in de eurozone daalde in december tot 7,0 procent tegen 7,1 procent in november. Economen hadden juist een stijging tot 7,2 procent verwacht.

Dinsdagmorgen verschenen uit Europa ook definitieve inkoopmanagersindices voor de verschillende industrieën. Voor de Duitse en de Europese industrie bleek het groeitempo iets lager uit te zijn gevallen dan eerder was berekend. Toch lijkt de outlook positief en heeft omikron minder impact dan eerdere coronagolven, volgens econoom Chris Williamson van Markit.



Bedrijfsnieuws

UBS boekte meer winst dan verwacht hoger en gaf nieuwe doelen af. Het jaardividend ging van 0,37 naar 0,50 dollar UBS stelt een dividend voor van 50 dollarcent per aandeel over 2021, plus aandeleninkoop. Het aandeel sloot 8 procent hoger.

ING voert exclusieve gesprekken met Boursorama van Société Générale over het leveren van bancaire diensten aan de retailklanten van de Nederlandse bank in Frankrijk. Het aandeel ING sloot 1,3 procent hoger.

EssilorLuxottica is van plan tot 1,5 miljoen eigen aandelen in te kopen. Het aandeel steeg 3,98 procent.

Verder noteerden vooral de koersen van techaandelen hoger na de rally op de Nasdaq maandagavond. Ook grondstoffenaandelen boekten koersstijgingen.

Euro STOXX 50 4.224,45 (+1,19%)

STOXX Europe 600 474,86 (+1,3%)

DAX 15.619,39 (+0,96%)

CAC 40 7.099,49 (+1,43%)

FTSE 100 7.535,78 (+0,96%)

SMI 12.359,80 (+1,09%)

AEX 765,22 (+1,33%)

BEL 20 4.110,47 (+0,95%)

FTSE MIB 27.224,89 (+1,53%)

IBEX 35 8.726,70 (+1,32%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, opverend aan het einde van de handelsdag, en voortbordurend op de stevige winsten van maandag.



Beleggers kregen bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers te verstouwen, waaronder het aantal vacatures in de Verenigde Staten in december. Het cijfer is een belangrijke factor voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

"Zo volatiel als januari was: het stelde nog niets voor", zei Sandi Bragar va Aspiriant."De waarderingen zijn gewoon nog steeds zo hoog."

Bragar blijft zich defensief postioneren in aandelen, met een grotere allocatie voor aandelen van hoge kwaliteit, zoals big techbedrijven zoals Apple. Ook producenten van comsumptie-artikelen hebben haar voorkeur. Smallcaps zijn inmiddels meer dan 20 procent in waarde gedaald, volgens de Russell 2000 index.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger, dankzij de winsten op Wall Street van maandag. Chinese een aantal andere Chinese markten waren dicht vanwege de Nieuwjaarsviering.

Het aantal vacatures steeg in december met zo'n 150.000 tot 10,9 miljoen, meldde het Amerikaanse arbeidsministerie. De arbeidsmarkt blijft dus krap. Economen hadden een daling tot 10,5 miljoen voorzien.

Inkoopmanagersindices voor de industrie daalden zoals verwacht van 58,8 naar 57,6 procent, wat nog altijd sterke groei aanduidt. De deelindex voor betaalde prijzen steeg van 68 naar 76 procent, wijzend op sterke inflatie, en reden voor beleggers om aandelen opnieuw in de verkoop te doen. Het zal de plannen van de Fed niet beïnvloeden, denkt Louis Ricci van Emles Advisors in New York. Die gaat toch al de rente verhogen in maart.



Bedrijfsnieuws

Op het vlak van bedrijfscijfers was de aandacht vooral gericht op Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat nabeurs met cijfers kwam. Het aandeel sloot in de reguliere handel 1,6 procent hoger en steeg nabeurs ruim 6 procent op de resultaten: een omzetgroei van 32 procent, vooral bij de zoekmachine-divisie. De winst ging van 15,2 miljard naar 20,6 miljard dollar. Het aandeel wordt in 20 gelijke delen gesplitst.

UPS, ExxonMobil en Manpower waren in trek na hun rapportages. UPS heeft in het vierde kwartaal 2021 de omzet en winst zien stijgen en besloot het dividend stevig te verhogen. Het aandeel schoot 14 procent omhoog.

Exxon Mobil profiteerde van meer vraag naar olie en kostenbesparingen, en kwam zo uit de rode cijfers. De oliereus gaat voor 10 miljard dollar aandelen inkopen en het aandeel klom maar liefst 6 procent.

ManpowerGroup boekte meer omzet en resultaat in het vierde kwartaal en steeg 4 procent.

NXP behaalde een recordomzet van 11 miljard dollar. Volgens CEO Kurt Sievers nam de vraag in alle eindmarkten toe en krijgt de robuuste groei in 2022 een vervolg. Het aandeel sloot 1,3 procent hoger.

Axalta Coatings Systems behaalde een lagere kwartaalwinst door de hogere grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen, Het aandeel verloor 1,6 procent.

Telecombedrijf AT&T wil het belang in WarnerMedia van de hand doen. Aandeelhouders AT&T ontvangen voor elk aandeel 0,24 aandeel Warner Bros. Discovery. Beleggers vinden het niet zo'n goed plan en zetten het aandeel 4 procent lager.

Tesla moet 54.000 auto's terugroepen na problemen met de Full Self-Driving software, blijkt uit officiële documenten, ingediend bij de National Highway Traffic Safety Administration. Door een softwaarefout kunnen de auto's, wanneer zij automatisch rijden, doorrollen na stopborden. Het aandeel daalde 2 procent.

AMC Entertainment rekent voor het vierde kwartaal van 2021 op een hogere omzet dan de markt voorziet. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. Het bedrijf sprak van het sterkste kwartaal in twee jaar. De koers klom 4 procent.



Gilead Sciences kwam nabeurs met zwakke cijfers en verloor 3 procent. Paypal verloor zelfs 13 procent na tegenvallende cijfers nabeurs.

S&P 500 index 4.546,54 (+0,69%)

Dow Jones index 35.405,24 (+0,78%)

Nasdaq Composite 14.346,00 (+0,75%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger. De Chinese beurs hield de deuren gesloten.

Nikkei 225 27.539,31 (+1,7%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng Gesloten

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1274. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1270 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1236 op de borden.

USD/JPY Yen 114,75

EUR/USD Euro 1,1274

EUR/JPY Yen 129,37

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen dicht

11:00 Inflatie - Januari (eur)

11:00 Producentenprijzen - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Meta (Facebook) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)