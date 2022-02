(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 9 februari 2022:

WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Meta (Facebook) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022

07:00 Infineon - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Roche - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Eli Lilly - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Royal Caribbean - Cijfers vierde kwartaal (VS)

MAANDAG 7 FEBRUARI 2022

13:00 Hasbro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DINSDAG 8 FEBRUARI 2022

07:00 BNP Paribas - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Tui - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)