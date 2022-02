Winstgroei PayPal schiet iets tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PayPal heeft in het vierde kwartaal van 2021 de winst nipt lager dan verwacht zien uitkomen. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. CEO Dan Schulman noemde 2021 één van de sterkste jaren ooit. De omzet steeg met 13 procent naar 6,9 miljard dollar. De betaalvolumes stegen met 23 procent naar 339,5 miljard dollar. PayPal sloot 9,8 miljoen nieuwe gebruikers aan. PayPal boekte een aangepaste winst van 1,11 dollar per aandeel, terwijl analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,12 dollar per aandeel. Een jaar eerder was de winst per aandeel 1,08 dollar. PayPal zelf rekende voor het vierde kwartaal op een omzet van 6,85 tot 6,95 miljard dollar en een aangepaste winst van 1,12 dollar per aandeel. In heel 2021 behaalde PayPal een 17 procent hogere omzet van 25,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel lag op 4,60 dollar. De betaalvolumes moesten afgelopen jaar met 33 tot 34 procent stijgen, vond PayPal, en het betaalbedrijf slaagde er ook in een volumegroei van 33 procent te realiseren. Voor 2022 mikt PayPal op een groei van de betaalvolumes met 19 tot 22 procent en een omzetgroei van 15 tot 17 procent. De aangepaste winst per aandeel schat het betaalbedrijf in op 4,60 tot 4,75 dollar, ruim minder dan analisten voorzien. Ook wil PayPal 15 tot 20 miljoen nieuwe accounts aansluiten dit jaar. Het eerste kwartaal van dit jaar zal een omzetgroei van circa 6 procent opleveren, verwacht PayPal. Exclusief eBay stijgt de omzet vermoedelijk met ongeveer 14 procent. Het aandeel PayPal levert dinsdag in de nabeurs handel 13 procent in. Bron: ABM Financial News

