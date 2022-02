Schikking drukt winst Gilead Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het vierde kwartaal veel minder winst geboekt dan verwacht terwijl de omzet licht daalde, door een juridische schikking en een andere verliespost. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de samenwerkingspartner van Galapagos. De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 382 miljoen dollar, of 0,30 dollar per aandeel, wat fors lager was dan de 1,23 dollar per aandeel een jaar eerder. Dit kwam vooral door een last van 1,25 miljard dollar voor een juridische schikking en een laste van 625 miljoen dollar voor de optie op samenwerking met Arcus Biosciences. Zonder deze bijzondere posten was de winst per aandeel nog altijd fors lager dan de verwachte 1,59 dollar, namelijk 0,69 dollar. De omzet daalde met 2 procent tot 7,2 miljard dollar, door minder vraag naar Veklury, een medicijn met als werkzame stof remdesivir, dat wordt gebruikt als behandeling tegen het coronavirus.



De kaspositie bleef sterk en de operationele kasstroom was 3,2 miljard dollar in het kwartaal. Outlook Gilead gaat voor het nieuwe jaar uit van een omzet van 23,8 miljard tot 24,3 miljard dollar, waarvan 2 miljard dollar voor Veklury. Dat is ruim lager dan de 27,3 miljard dollar in 2021. De winst per aandeel zou 4,70 tot 5,20 dollar moeten zijn of aangepaste voor bijzondere posten 6,20 en 6,70 dollar. Inj 2021 was dit 4,93 dollar of aangepast 7,28 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.